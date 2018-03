Contrôle renforcé des chômeurs : "Le shérif est en ville !" avertit Martial You

publié le 27/12/2017 à 11:54

Renforcer le contrôle des chômeurs - et éventuellement alourdir les sanctions. C'est l'objectif du ministère du Travail selon une note dévoilée par Le Canard Enchaîné mercredi 27 décembre.



L'un des négociateurs qui s'apprête à travailler sur la réforme des allocations chômage en janvier me confirmait qu'il y avait bien la volonté de renforcer les contrôles et de le faire savoir. Avec à la clé, des allocations réduites de 50% ou carrément suspendues pendant 2 mois si le demandeur d'emploi ne fait pas suffisamment de démarches pour trouver un travail. Et le chômeur devra remplir un rapport d'activité tous les mois pour prouver qu'il est bien en recherche active.

Un tel dispositif existe déjà : on peut déjà réduire les allocations en cas de mauvaise volonté, mais aujourd'hui il ne s'agit d'une baisse que de 20%... Et c'est déjà lourd quand on sait que la moyenne des indemnités chômage est de 1100 euros par mois.

Malheureusement mettre la pression sur les chômeurs n'a pas tendance à être un bon moyen pour les aider à retrouver du travail. Mais je comprends bien la philosophie du raisonnement : le shérif est en ville. Dire qu'on va contrôler plus régulièrement - et le faire savoir même quand le contrôle s'est bien passé - est sensé remettre en recherche active ceux qui s'étaient endormis sur leurs alloc'...



Pôle Emploi a publié les premiers résultats de ses contrôles réalisés l'an dernier. Résultat : seulement 0,4% des chômeurs s'avéraient être des fraudeurs vivant au crochet de la société, et 14% d'entre eux, des demandeurs d'emplois qui ne cherchaient plus rien. Et dans le lot, plus de la moitié ne touchaient déjà plus d'indemnités parce qu'ils étaient au chômage depuis trop longtemps et s'étaient découragés. Voilà le public dont on parle : les décrocheurs qui n'y croient plus.

Remettre dans le circuit les chômeurs découragés : voilà la vraie vertu du contrôle. Mais là encore, ne nous voilons pas la face. Ceux qui ne cherchent plus sont aussi souvent ceux qui sont le moins employables. Le chômage de longue durée continue de progresser... Sur 6 millions de demandeurs d'emploi, 1/4 sont au chômage depuis plus d'un an.



Le gouvernement a promis un plan de formation pour 1 million de chômeurs, c'est ce public des décrocheurs qui est visé. Cela veut dire 200.000 formations par an... C'est un objectif très ambitieux et, sincèrement, je ne suis pas certain que les structures de formation pour adultes soient en capacité d'absorber autant de personnes en plus.



J'aimerais bien croire que si on leur remet le pied à l'étrier grâce à une formation, ces chômeurs trouveront un emploi : il y a 300.000 emplois non pourvus, on le sait et il y a des patrons qui cherchent des salariés et qui ne les trouvent pas, c'est vrai. Mais voudront-ils engager un "décrocheur" ? Qui plus est un sénior ?



Vous savez, on tape beaucoup sur Pôle Emploi qui ne trouve pas autant de solutions que les sites privés... Mais toute la gloire et toute la difficulté de Pôle Emploi, c'est justement de chercher des solutions pour ces personnes très éloignées du monde du travail et que les sites de recherches privés ne prennent pas.

En France, on se drape derrière un modèle social français protecteur, loin des mini-job à l'anglaise ou à l'allemande. En réalité, on est en plein dedans. Sur les 3 millions et demi de chômeurs qui ont retrouvé un travail en 2017, il y avait seulement 130.000 CDI ou CDD longs... Ce qu'on appelle des emplois pérennes. Tout le reste, ce sont des contrats courts ou des contrats d'intérim.



D'autres chiffres : 70% des CDD font moins d'un mois - ce qui explique le yoyo des chiffres du chômage d'un mois sur l'autre - et 50% des CDD font moins d'une semaine ! Le marché du travail en France est hyper précarisé.



Alors oui, le shérif est en ville pour contrôler les chômeurs. Oui, on va essayer de leur remettre le pied à l'étrier - je crois à cette bonne volonté du gouvernement. Mais reste à savoir si c'est pour participer au Grand Stepple Chase ou à un rodéo qui éjecte les moins performants du système.