Consigner les canettes et les bouteilles en plastique, une fausse bonne idée

La consigne ne fera pas son grand retour en France. Consigner la bouteille en plastique, la canette, et même les piles, avait été envisagé par le gouvernement. Mais le Premier ministre doit annoncer ce matin sa feuille de route sur l’économie circulaire, c'est-à-dire comment mieux gérer et recycler en France nos 350 millions de tonnes de déchets, et la consigne était finalement une fausse bonne idée.



D’abord elle augmentait le prix de produits. L’idée était de faire payer 15 ou 20 centimes plus cher n’importe quelle bouteille de soda, canette ou même les piles. Ensuite, on devait les rapporter au magasin pour récupérer l'argent. Mais ça faisait des produits de grande consommation plus chers.

Ensuite, les bouteilles et les canettes, on doit déjà les trier à la maison, et ça se fait plutôt bien. En incitant le gens a les rapporter ailleurs, les bacs de tri risquaient de se vider. Or cette matière est récupérée par les communes qui la revendent ensuite, donc ça faisait un manque à gagner pour les collectivités.

La consigne limitée à l'Outre-mer

Le gouvernement va donc proposer la consigne dans les départements et régions d'Outre-mer, des territoires où le tri sélectif n’est pas très efficace. En métropole, elle devrait être facultative dans les communes qui le souhaitent. Mais cela risque de poser un autre problème.



Paris, par exemple, veut la mettre en place. Dans Paris, la canette coûterait alors plus cher, mais rien n’empêchera des gens bien organisés d’aller faire leur course en banlieue, où ils ne paieront pas de consigne sur leur canette, pour venir les échanger dans Paris et empocher la consigne.



Le gouvernement devrait plutôt encourager ce qui existe déjà : l'apport volontaire de canettes et bouteilles dans des points de collecte dans les grandes surfaces en échange de bons d’achat.