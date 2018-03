publié le 31/10/2016 à 12:03

Concours d'enseignants 2017: hausse de 5% des inscriptions

Le nombre de candidats inscrits à la session 2017 des concours d'enseignants progresse de 5%, annonce lundi le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué.



Cette progression intervient "alors que le nombre de postes offerts au concours se stabilise", souligne la rue de Grenelle.

Pour 2017, il y aura 30.991 postes aux concours de professeurs et de conseillers principaux d'éducation (CPE) dans l'enseignement public. Il s'agit à la fois de compenser les départs à la retraite et d'achever les 60.000 créations de postes promises sur le quinquennat par François Hollande, dont 54.000 dans l'Éducation nationale.

Avec 189.885 candidats, "le nombre d'inscrits s'établit à un niveau similaire à celui connu vers 2008, c'est-à-dire avant les suppressions de près de 80.000 postes" sous Nicolas Sarkozy, souligne le communiqué.



La ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem "se félicite de ces bons chiffres qui confirment un engouement retrouvé pour le métier enseignant et permettent d'espérer un nombre de lauréats à la hauteur des besoins de recrutement", selon le ministère.



En primaire, le nombre d'inscrits progresse de 5,3% au niveau national. Parmi les 30 académies, "19 connaissent une progression du nombre d'inscrits" au concours des professeurs des écoles, mais Paris et Besançon affichent un recul, indique le ministère, sans en préciser l'ampleur.



Les académies dites "sous tension" ont elles "un nombre d'inscrits stables", avec 6.223 inscriptions pour Créteil contre 6.303 pour les concours de 2016 et 6.194 inscrits à Versailles après 6.111 il y a un an.



Dans le secondaire, le nombre d'inscrits augmente de 4,7%, avec davantage de candidats dans plusieurs matières "déficitaires": +4,5% pour le Capes de mathématiques, +9% pour celui de lettres modernes et +14,2% pour celui de lettres classiques.







