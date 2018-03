Comment savoir quand on n'est plus amoureux ?

publié le 09/03/2018 à 07:00

Ennui, disputes, perte de désir, agacement, lassitude, absence de tendresse, infidélité... : si les hauts et les bas font partie de la vie de couple, on peut parfois être perdu et ne plus savoir réellement ce que l’on ressent pour son conjoint. Une remise en question est saine et concoure à construire l'histoire sentimentale mais la persistance du doute sonne comme une alarme. La fluctuation des sentiments est-elle normale ? Quelles questions se poser ? Comment distinguer un passage à vide de la fin d'un amour ?

Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Annie Schwab, Directrice de la rédaction de "Maxi"

- Patrick Papazian, médecin sexologue

