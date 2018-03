Comment sait-on si on est amoureux ?

publié le 02/03/2018 à 07:00

Attirance physique et émotionnelle, sentiment de bonheur intense (lorsque c'est réciproque...), pupilles dilatées, accélération du rythme cardiaque, trouble du sommeil, maux d'estomac, peur de perdre l'autre, manque... : l'amour se ressent mais reste difficile à définir tant il est mystérieux et peut revêtir de nombreux visages. Comment naît-il ? Au bout de combien de temps ? Est-ce possible de lutter contre ? Quelle différence avec le désir ? Est-ce un état durable ? Pourquoi est-ce que ça peut faire peur ?

