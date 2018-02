Comment gérer un conflit ?

publié le 27/02/2018 à 07:00

Source de stress et d'inconfort, le conflit génère bien souvent des émotions négatives. Et quand impulsivité, timidité, agressivité, manque de confiance en soi ou encore hypersensibilité s'invitent, sa résolution n'en est que retardée. Le conflit est pourtant constructif et permet de rééquilibrer les relations. Encore faut-il réussir à ne pas s'y soustraire. Pourquoi est-ce parfois si difficile de mettre fin sereinement à une discorde ? Comment réussir à aborder et résoudre le sujet de tension ?



Invités

Laurence Lemoine, psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine

Psychologie Magazine février 2018

Dominique Picard, professeur en psychologie sociale, auteur de Que sais-je - Les conflits relationnels, co-écrit avec Edmond Marc (Editions PUF)

Que sais-je - Les conflits relationnels

