Comment arrêter de râler au travail ?

publié le 01/05/2018 à 07:00

Soucis informatique, manque de temps, collègues qui nous interrompent, clients qui se plaignent, embouteillage ou travaux sur la route... : nous trouvons toujours une bonne raison pour râler. Bien que pester de temps en temps permette d'évacuer le stress, en prendre l'habitude génère une énergie et un climat négatifs, tant pour soi que pour les collaborateurs. Quelles en sont les conséquences sur notre bien-être et celui des autres ? De quelle façon cesser de ronchonner, grogner, rouspéter dans notre vie professionnelle ?



Invités

- Christine Lewicki, coach d’entreprise, conférencière et spécialiste du leadership, auteure de J'arrête de râler au boulot !, co-écrit avec la DRH Emmanuelle Nave (Editions Eyrolles)

- Alexandre Dubarry, consultant, coach et chercheur en psychologie sociale, auteur de Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ? (Editions Leduc.s) et

J'arrête de râler au boulot !

Comment-dire-a-un-collegue-qu-il-sent-mauvais-sous-les-bras

L'enchantement du client

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).