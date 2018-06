Comment arrêter de cogiter ?

publié le 28/03/2018 à 07:00

Anticiper, revenir sur des faits passés, essayer de comprendre un comportement ou une parole, ruminer au point de ne pas réussir à trouver le sommeil, tout analyser, faire son auto-critique, s’inquiéter, se poser 1001 questions sur tout, tout le temps... : notre bien-être physique et psychique est mis à mal lorsque nos pensées nous assaillent et ne nous lâchent jamais. Comment expliquer cette hyperactivité mentale ? Est-il possible de la ralentir ? Le bouton pause existe-t-il ? De quelle façon mieux penser ?

Invitées

- Catherine Aimelet-Périssol, thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'institut de Logique Emotionnelle, auteure de Émotions : quand c’est plus fort que moi !

Émotions : quand c'est plus fort que moi !

- Laurence Lemoine, Psychologue et rédactrice en chef adjointe à Psychologies Magazine

