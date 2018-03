Collecte et traitement des déchets : serez-vous concerné par la grève ?

publié le 30/03/2018 à 13:00

Balayeurs, éboueurs, techniciens en traitement des déchets... Lundi 26 mars, la Confédération générale du travail (CGT) a appelé l'ensemble des acteurs la filière de collecte et de traitement des déchets à une grève illimitée à partir du mardi 3 avril. Cette date coïncide avec le début de la grève des cheminots, des pilotes Air France mais également des électriciens et des gaziers.



Le mouvement social devrait toucher en particulier Paris et la région parisienne, Marseilleet son agglomération, Montpellier ainsi que le Nord et l'Est de la France.



Prévue de longue date, cette grève est le fruit d'un travail mené depuis plus d'un an par la CGT Services publics et CGT Transports. Objectif : obtenir la création d'un service public national des déchets, et donc d'un "statut unique public" pour l'ensemble des travailleurs du secteur.

Départ anticipé à la retraite et salaire à 1.800 euros

Cette nouveauté devrait permettre d'élargir la "reconnaissance de la pénibilité" à l'ensemble des salariés du secteur et d'obtenir un salaire à 1.800 euros à l'embauche pour tous les acteurs de la filière.



Les syndicats demandent un départ anticipé de cinq ans "à taux plein" pour tous et de 10 ans pour les métiers "exposés à l'insalubrité et la pénibilité" (ramassage des ordures, agents de tri), ainsi qu'une réduction du temps de travail.