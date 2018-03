publié le 26/10/2016 à 20:04

Face à la grogne des policiers qui dure depuis dix jours, Bernard Cazeneuve a décidé d'agir et a promis "un effort supplémentaire" de la part du gouvernement. Assurant avoir "conscience de l'urgence", le ministre de l'Intérieur a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe globale de 250 millions pour les équipements, à l'issue d'une réunion du président de la République à l'Élysée avec les syndicats de police.



"Toutes ces mesures seront présentées devant le Parlement à la fin du mois de novembre", a précisé Bernard Cazeneuve. Le mouvement de colère des "Bleus" a démarré le 17 octobre, quelques jours après l'attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) au cours de laquelle quatre policiers ont été blessés, dont deux grièvement.



De nouveaux équipements

Les "compagnies départementales d'intervention et des compagnies de sécurisation" recevront ainsi des casques balistiques, des gilets pare-balles porte-plaques et des fusils d'assaut HK G36. Le ministre a aussi promis "dès le 1er janvier 2017" la livraison, entre autres, de 20.000 gilets pare-balles, de 8.000 casques et visières, de 4.730 boucliers ainsi que de nouvelles armes.

Il a également évoqué le déploiement de "tenues résistantes au feu", du renforcement du vitrage des véhicules banalisés et sérigraphiés, et de "véhicules particulièrement protégés" dans les "quartiers les plus sensibles".



Enfin, le renouvellement du parc automobile "devra bien entendu se poursuivre": "En 2017 ce sont 3.080 véhicules neufs qui seront livrés pour la police nationale et 3.300 pour la gendarmerie", a précisé Bernard Cazeneuve.



.@BCazeneuve Première avancée majeure : les moyens de travail des forces de l'ordre, leurs équipements, leurs véhicules et leurs locaux pic.twitter.com/nvkjMvAhQM — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 26 octobre 2016

De nouvelles mesures pour protéger les policiers

Le gouvernement souhaite également "durcir les sanctions" pour "outrages" à l'encontre des forces de l'ordre en alignant la peine encourue à celle prévue pour l'outrage à magistrat. Elle est actuellement de six mois d'emprisonnement pour outrage envers les agents dépositaires de l'autorité publique, contre un an envers les magistrats.



Les mesures pour protéger l'anonymat des policiers vont être renforcées, "dans le cadre des procédures qui le justifient" mais aussi pour "certaines interventions" lors desquelles les policiers pourront revêtir une cagoule. "Cette demande légitime a été exprimée par les syndicats de police, notamment après l'ignoble assassinat terroriste de Magnanville en juin dernier et j'y souscris pleinement", a dit le ministre.

.@BCazeneuve 2e avancée majeure : recentrer les missions des forces de l'ordre sur leur coeur de métier en les déchargeant des tâches indues pic.twitter.com/kGDApAiCPp — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 26 octobre 2016