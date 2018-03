Cold Cases dans le Nord

publié le 30/06/2016 à 12:12

Une émission spéciale de l’heure du crime sur les affaires non élucidées du Nord-Pas-de-Calais… C’est une initiative de nos confrères de la Voix du Nord, qui publie aujourd’hui un hors-série consacré aux treize « cold cases » qui ont marqué leur région depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

Le point commun entre toutes ces affaires, célèbres ou méconnues, ce sont d’abord des enquêtes qui n’aboutissent pas, même si les policiers et les gendarmes sont parfois persuadés d’avoir frôlé la vérité. C’est aussi la personnalité de la plupart des victimes, que personne n’aurait jamais imaginé qu’elles puissent être mêlées à une affaire criminelle.

La grande différence, c’est, pour les affaires les plus récentes, l’espoir des familles que les progrès de la police scientifique permettent d’arriver à faire éclater la vérité un jour ou l’autre.



Avec mon invité, le journaliste Eric Dussard, nous revenons sur l’affaire de Bruay en Artois qui restera à jamais un crime parfait, et sur la mystérieuse disparition en 1990 à Roubaix, de Charles Pollet fils du fondateur de la Redoute, disparu un soir de février en laissant chez lui toutes les lumières allumées. On retrouvera sa voiture aux sièges ensanglantés, quelques jours plus tard, dans la banlieue parisienne.



Nos invités

Eric Dussart, journaliste à la Voix du Nord.



