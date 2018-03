publié le 28/12/2017 à 10:48

La fortune des 500 personnes les plus riches du monde a progressé de 1.000 milliards de dollars au cours de cette année 2017. On estime leur fortune cumulée à 5.300 milliards de dollars... À eux seuls ces milliardaires pourraient éponger la dette française en 1 an et remplacer toute la création de richesse de notre pays ! C'est du délire au sens étymologique du terme : on perd le lien, on se déconnecte de la réalité des choses.





En tête du classement : Jeff Bezos, le patron d'Amazon... L'homme qui vaut 100 milliards. On trouve 3 français dans les 30 premiers : Bernard Arnault, le PDG de LVMH à la 6ème place, puis Françoise Bettencourt Meyers qui a pris le relais de sa mère et François Pinault.

Ces milliardaires ont vu leur fortune progresser de 23% en 2017, c'est-à-dire à peu près comme les marchés financiers mondiaux.

Ces personnalités aux grandes fortunes dirigent des grandes entreprises mondiales, ils bénéficient pour partie de la reprise mondiale. Mais quand on regarde l'évolution des revenus, on se rend compte qu'elles n'avaient pas vraiment subi la crise auparavant...





Tous les ans à Davos, l'ONG Oxfam fait un rapport très intéressant sur ce point. En janvier dernier, il y a un an, 8 milliardaires possédaient autant d'argent que la moitié de l'humanité... 8 milliardaires avaient autant d'argent que 3,6 milliards d'humains.



Il y a 5 ans, au coeur de la crise, il fallait additionner la fortune de 388 milliardaires pour posséder autant que la moitié de l'humanité. Cela veut bien dire que la situation des plus riches s'est nettement améliorée alors que le monde était encore en crise.



Pour autant nous avons besoin en partie de ces très riches pour tirer l'économie mondiale. La richesse générée par ces patrons de multinationales (car il s'agit très majoritairement d'entrepreneurs dans ce classement) fait vivre des millions de salariés dans le monde.





Mais on a quand même le droit de se poser des questions. Est-il normal qu'un PDG d'une entreprise côtée à Londres gagne le salaire de 10.000 ouvriers du textile au Bengladesh ? Vous me direz que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes et que les 10.000 ouvriers du Bengladesh ont peut-être une chance de sortir de la précarité où ils sont et d'accéder aux classes supérieures... On l'a vu en Chine où la mondialisation a fini par faire émerger une classe moyenne qui vit mieux qu'avant. C'est vrai !

Mais, comme les stars du classement sont les entreprises technologiques (Google, Amazon, Facebook...), je vais prendre l'exemple de San Francisco où elles sont toutes basées. En 10 ans (la décennie dorée des start-ups), le nombre de SDF dormant dehors a progressé de 64% dans la ville californienne... San Francisco possède le record mondial du nombre de sans abris par habitant.





La fameuse théorie du ruissellement selon laquelle les riches redistribuent une partie de leur richesse pour faire vivre les plus pauvres est un leurre. Disons plutôt que la théorie du ruissellement s'apparent à un jeu de chaises musicales.





Ce classement est aussi une photo de notre monde. Et on s'aperçoit que les milliardaires américains sont toujours les plus nombreux mais que les milliardaires asiatiques ont vu leurs revenus croitre 3 fois plus vite et que le nombre d'européens diminue.



Autrement dit le fleuve ne ruisselle pas toujours au même endroit, mais change de lit. Il améliore la situation économique des riches et des plus pauvres dans les zones émergentes jusqu'à ce que les pauvres soient trop bien payés et alors le fleuve s'en va couler dans d'autres vallées.



Aujourd'hui, 1 humain sur 10 vit avec moins de 2 dollars par jour.

Des "fortunes virtuelles"

Cotées en bourses, ces fortunes sont également des "fortunes virtuelles". D'ailleurs on le voit avec des gens comme Patrick Drahi qui chute dans le classement à cause de la dégringolade du titre Altice, la maison-mère de SFR.



Pour autant, on retrouve quand même toujours les mêmes noms depuis des décennies - Bill Gates, Warren Buffet, Bernard Arnault, les fondateurs des grandes surfaces Walmart ou du géant IKEA... Cette longévité prouve que ces fortunes sont quand même réelles.



Cela rejoint une forme de déterminisme historique qu'avait décrit l'économiste Thomas Piketty... Historiquement et quels que soient les aléas, les révolutions, les changements politiques ou les révolutions industrielles, les riches sont toujours riches et leur nombre a tendance à progresser.



Warren Buffet, 3ème du classement, disait que "c'est quand la mer se retire (après une crise économique) que l'on voit ceux qui se baignaient tout nu". Ces fortunes ne sont pas le fait du hasard... Ces fortunes ne sont pas des mirages ou des châteaux de sable (il faut le reconnaître). Mais les 500 qui sont là sont quand même habillés pour quelques générations.