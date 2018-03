publié le 26/06/2017 à 18:00

Contrairement à la coutume, Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, ne commentera pas les chiffres du chômage tous les mois. Il ne faut donc pas s'attendre à la moindre réaction du gouvernement face à la hausse de 0,6% de demandeurs d'emploi en catégorie A en mai 2017. C'est la catégorie qui progresse le plus sur trois mois. Il s'établit à 3.495.100. Si l'on regarde l'évolution du chômage dans le temps, il est en hausse de 0,9% sur trois mois (+29.700), mais en baisse de 0,8% sur un an. Le chômage avait notamment baissé de 1% en avril 2017. Au total, le nombre de demandeurs d'emplois en catégories A, B et C augmente sur trois mois de 0,8% (+45.600) et de 2,3% sur un an et atteint 5.560.800.



En revanche, ceux qui ont travaillé moins d'un mois (contrats courts) ont eu tendance à voir leur situation s'améliorer sur trois mois. 70% des contrats qui sont signés en ce moment durent moins d'un mois : ce qui explique la volatilité d'un mois sur l'autre.



En hausse pour toutes les catégories d'âge sur un mois

Sur un mois, le chômage augmente pour l'ensemble des catégories d'âge. Il est en hausse de 0,3% pour les moins de 25 ans, de 0,8% pour les 25-49 ans et de 0,5% pour les 50 ans et plus. Sur un an en revanche, la baisse est spectaculaire chez les moins de 25 ans (-6,1%) et la hausse inquiétante pour les seniors (+3,3%).

Le chômage de longue durée est encore omniprésent sur le territoire. Sur trois mois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus augmente de 1,3 % (+1,0 % sur un mois et –0,4 % sur un an). L'ancienneté moyenne des demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est de 583 jours en mai 2017 (+3 jours par rapport à février).