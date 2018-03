publié le 27/12/2017 à 18:00

C'est un cadeau de Noël après l'heure pour le gouvernement. Après une légère hausse au mois d'octobre, la courbe repart à la baisse. À la fin du mois de novembre 2017, Pôle Emploi comptabilisait 29.500 inscrits en moins dans la catégorie A. Cela représente une baisse mensuelle de 0,8%.



Sur une période plus longue, le chômage poursuit sa baisse. Il a diminué de 2,4% sur trois mois et de 0,1% sur un an. Au final, fin novembre, la France métropolitaine comptait au total 3.454.100 personnes sans emploi et tenues d'entreprendre des recherches. Il faut relier cette tendance à la baisse au retour de la croissance qui devrait frôler les 2% cette année

La conjoncture profite aux jeunes, dont la tranche d'âge enregistre une baisse de 2,0% sur un mois, de 6,8% sur trois mois et 4,4% sur un an. Les seniors de plus de 50 ans doivent simplement se contenter d'une stabilisation : -0,4% sur un mois, mais toujours +2,5% sur un an.

Les emplois précaires en hausse

Parallèlement à l'embellie pour les actifs sans emploi, Pôle Emploi fait toujours face à une recrudescence des demandeurs d'emploi qui exercent une activité précaire. La catégorie B, des emplois les plus courts, demeure sur une pente ascendante (+2,2% sur un mois, +4,2% sur un an). La catégorie C, concernant les actifs avec un emploi de plus de 78 heures par mois, n'est pas en reste (+0,6% sur un mois, +9,2% sur un an). En prenant en compte l'ensemble des catégories A, B et C, Pôle Emploi recensait ainsi 5.611.400 inscrits.



Ces chiffres du chômage, qui ne sont plus commentés chaque mois par le ministère du Travail, tombent en pleine réflexion du gouvernement sur le renforcement du contrôle des chômeurs. Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, l'exécutif songe à durcir les sanctions en cas de recherches d'emploi insuffisantes ou de refus de formation.



Enfin, ces bons chiffres sont en contradiction avec les prévisions de l'Insee qui ne voit pas d'inversion franche et massive de la courbe du chômage, à cause notamment de la diminution du volume d'emploi aidés et de la hausse de la CSG qui pourraient peser sur la conjoncture économique. Prudence donc, la tendance est bonne mais il faudra attendre 2018 pour avoir confirmation.