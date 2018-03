Chirurgie esthétique : la fin d'un tabou ?

publié le 31/05/2016 à 07:00

Avec les progrès et le perfectionnement des méthodes, la médiatisation de personnes qui y ont déjà eu recours ou même qui vantent ouvertement ses vertus, la chirurgie et la médecine esthétiques séduisent de plus en plus de personnes. Désormais, près de 1 Français sur 3 aimerait avoir recours à une aide médicale pour faire disparaître certains petits complexes... Quelles sont les opérations de chirurgie esthétique les plus demandées ? Est-ce toujours un luxe ? Les hommes s'y mettent-ils également ?



Notre invité

Dr Grégory Staub, chirurgien plasticien, DESC de Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice

