Imaginez une ferme avec 100.000 vaches. En France, des associations écologistes s'opposent à la ferme des 1.000 vaches dans la Somme ou des 1.000 veaux dans la Creuse. En Chine, elles sont 100 fois plus grandes. Et ça commence à sentir fort. Les Chinois manquent de lait, les céréales au petit déjeuner ou le fromage, ça n'a jamais été dans leur habitudes alimentaires. Mais voilà qu'ils nous copient.



Ils veulent vivre comme des Occidentaux et se sont mis a boire du lait. La consommation a explosé. Il a fallu produire au risque de faire n'importe quoi. En 2008, il y a eu le scandale du lait frelaté pour bébé qui a fait 6 morts et 300.000 malades. Les autorités ont donc eu une idée : construire des fermes usines, où la qualité serait plus simple à contrôler. Mais, mettez 100.000 vaches au même endroit, vous obtenez une catastrophe écologique. C'est le cas à Mudanjiang dans le Nord Est du pays. La ferme devrait être opérationnelle dans quelques mois.

On ne parle plus de tas de fumier, mais de montagne de bouse, avec de l'eau verdâtre qui s'infiltre dans les nappes phréatiques. Celle-là sera la plus grande du monde mais en Chine, il y a déjà beaucoup de fermes de 10.000 vaches qui ont les mêmes problèmes de pollution. Des vaches serrées comme des sardines qui ne voient pas le jour et qui contaminent l'eau, les nappes, les rivières, déjà empoisonnées par les usines chimiques. Pékin est en train de revenir en arrière. Finalement des fermes plus petites avec moins de 400 vaches et des normes sanitaires mieux contrôlées seraient plus acceptables, pensent les autorités. L'industrialisation de l'agriculture a ses limites et les Chinois sont en train de le prouver.