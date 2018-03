Château de Champs-sur-Marne : quand la République savait recevoir

publié le 28/07/2017 à 07:57

Nous sommes à 25 kilomètres à l'est de Paris. Derrière une immense grille en fer forgé, une grande allée de graviers, le château. Et derrière, un superbe parc de 84 hectares. Le premier chef d'État étranger à venir ici fut le sultan du Maroc, en 1939. Mais c'est surtout à partir de 1960 que Champs-sur-Marne devient résidence d'État. Le général de Gaulle décide de rénover les dix-huit pièces : électricité, plomberie, salle de bains, cuisines. Le château devient le premier "palace de la République".



"C'est comme une ambassade : le territoire devenait chez eux, et c'est eux qui recevaient le Général de Gaulle à Champs-sur-Marne. On mettait le drapeau malgache, gabonais ou sénégalais sur le perron", raconte Jenny Lebard, l'administratrice du château, qui nous plonge dans le rituel de l'époque. Une étiquette immuable. "Le mercredi, le chef d'État étranger arrivait. Il repartait immédiatement vers l'Élysée. Un dîner était donné le jeudi soir. Le vendredi, le général de Gaulle revenait ici pour déjeuner. Le samedi, c'était le départ du chef d'État étranger", explique-t-elle.

Les chambres sont à l'étage, avec de grandes fenêtres pour admirer la verdure. Chambre d'honneur, chambre bleue, salle de bains de madame, boudoir de madame, et bien sûr la chambre du général de Gaulle. Souvent les chefs d'État venaient en famille. Avec une descendance plus ou moins turbulente. La légende raconte que le Shah d'Iran s'est enfui du château en 1961, pour une escapade secrète, par une porte dérobée, sur un cheval prêté par la Garde républicaine.

En 1974, fini la réception des chefs d'État étrangers à Champs-sur-Marne. Le château, désormais entièrement rénové, ouvre au public pour des visites. Tout cet été, vous pouvez en profiter et découvrir une exposition d'une quarantaine de costumes d'époque.