publié le 29/07/2017 à 08:46

Le trafic sera dense ce week-end, charnière entre les mois de juillet et août. Bison Futé voit noir dans le sens des départs pour ces deux jours de chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et ceux d'août. Pour les retours, l'Hexagone est classé en orange au niveau national, sauf le quart sud-est qui apparaît lui en rouge.





"Samedi 29 juillet sera l'une des journées les plus difficiles de l'été 2017", a annoncé mercredi 26 juillet l'organisme de prévision des conditions de circulation, qui déconseille fortement de rouler toute la journée de samedi dans le sens des départs, avec des bouchons dont l'apparition est prévue à partir de 4 heures du matin, et qui perdureront jusqu'au soir, à 20 heures.

Bisons Futé recommande d'attendre dimanche pour partir, bien que des bouchons seront toujours de mise ce jour-là.

Les prévisions de Bison Futé pour ce samedi 29 juillet

Dimanche 30 juillet, le trafic devrait se fluidifier quelque peu, même s'il reste dense. La journée est classée orange dans le sens des départs, et vert dans le sens des retours, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où la circulation sera toujours difficile et sera classée en orange. Dimanche, mieux vaudra éviter les grands axes entre 9 heures et 15 heures.