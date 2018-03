Charly, poissonnier à Paris : "Ma passion passe forcément par mes clients"

publié le 28/08/2017 à 12:18

Bonnet rouge et tablier blanc, Charly attire l'oeil et les oreilles de tous les passants. Cette poissonnerie ici, c'est toute sa vie. "Mon métier est d'abord un métier de passion depuis que j'ai 13 ans. Les gens sont exigeants, mais d'une autre manière : on leur a appris, nous les professionnels, comment cuisiner le poisson", explique-t-il. Originaire de Marseille, il a repris cette petite affaire en 2004. Depuis, il est devenu la mascotte du XIe arrondissement. "Je suis une star parce que je suis passionné par mon métier", concède-t-il. Et d'ajouter : "Ma passion passe forcément par mes clients".



Sa bonne humeur permanente ne fait lui pas oublier le travail, rude au quotidien mais qui a fini par payer. Charly est aujourd'hui un des meilleurs poissonniers de France. Voilà peut-être pourquoi les clients se pressent chez lui tous les jours.

Les étals de poissonnerie Lacroix, dans le XIe arrondissement de Paris Crédit : RTL / Arnaud Tousch

Personnage haut en couleurs, Charly est également un grand passionné d'arts. Sur les murs de son établissement, pas de décor habituel mais des photographies d'art. Un vrai choix pour le poissonnier du XIe. Voilà treize ans qu'il y a des expositions sans sa boutique. "Beaucoup d'artistes viennent de l'étranger", se félicite-t-il. Mais Charly n'oublie en aucun cas l'essentiel. Il nous présente sa spécialité : les bulots cuits maison avec des produits bio. On n'en saura pas plus sur la recette gardée secrète depuis des années.