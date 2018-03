publié le 29/12/2016 à 00:45

Ce jeudi 29 décembre 2016 marque la date du 250e anniversaire de Charles Macintosh, à qui Google rend hommage. Eh non, rien à voir avec le célèbre ordinateur de la marque à la pomme, puisque cet Écossais né le 29 décembre 1766 à Glasgow a inventé l'imperméable, vêtement incontournable pour se protéger de la pluie. L'homme s'intéresse à la chimie dès ses 20 ans et il s’illustre quelques années plus tard, en tant qu'ingénieur, pour ses travaux dans le domaine de l'imperméabilité.



En 1823, Charles Macintosh met au point une technique pour créer des vêtements qui ne craignent plus la pluie, ni l'eau. Pour ce faire, il utilise du caoutchouc dissous dans du naphte pour que deux morceaux de tissu se collent ensemble. Après avoir déposé le brevet, il devient ainsi l'inventeur du premier imperméable.

Un an plus tard, il débute la commercialisation de sa trouvaille avec son entreprise fondée à Glasgow. Il la nomme Mackintosh (le "k" vient s'ajouter). La société grandit et migre vers Manchester. Depuis, "mackintosh" désigne un imperméable dans la langue anglaise.



Le doodle est hommage à Charles Macintosh Crédit : Capture d'écran Google