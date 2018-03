publié le 27/04/2016 à 08:01

Pour maîtriser ses dépenses, le premier réflexe du consommateur est de comparer les prix entre les produits de marques différentes, ou bien de comparer d’un achat sur l’autre. Pour ne pas augmenter les prix, les professionnels ont adopté une technique : diminuer la contenance. Les contenances des produits ne sont pas standardisées y compris pour des produits de base (farine, sucre …). Par exemple on pense fréquemment qu’un paquet de farine fait 1 kilo voire 2 kilos. Maintenant rien n’empêche le fabricant de vendre la farine en paquet de 900 g. Dans le cadre de son observatoire des prix, l'association Familles Rurales réalise des relevés de prix d’un certain nombre de produits en grande surface. Dans les relevés de l’année 2015, des évolutions de contenance ont été observées pour : du fromage à tartiner (0.280 kg / 0.240 kg / 0.200 kg), des tablettes de produit lave-vaisselle (de 28 à 24, de 32 à 30 ou de 42 à 38) ou encore des biscuits (de 300 g à 295 g).

Objectif : masquer la hausse des prix

Derrière ces diminutions de contenance, l’objectif poursuivi est de masquer au consommateur une hausse de prix. Ces changements permettent aux fabricants de proposer un produit en dessous d’un palier psychologique, par exemple en dessous de 3€, les études de marché ayant indiqué que le consommateur n’était pas prêt à dépenser plus. Les industriels peut ainsi proposer un nouveau produit dans la même gamme de prix que ses concurrents, et il ne parait donc pas plus cher. Enfin, ceci permet aussi de conserver une marge de profit pour les fabricants et distributeurs sans augmenter les prix et tout en maîtrisant ses coûts de production.

Pour éviter de tomber dans l'abus, il faut se référer au prix au kilo ou au litre. Il est indiqué sur les linéaires en plus petit à côté du prix du paquet. Dans les rayons hygiène et bazar, c’est parfois plus difficile. Il faut alors comparer les quantités : le nombre de lavage pour les lessives, le nombre d’éponges. C’est la même chose pour les rouleaux de papier toilette, les couches pour les bébés : qui se souvient s’il y avait 48 ou 52 couches dans le paquet lors de l’achat précédent ?

Derniers conseils de la part de Familles Rurales, le plus gros paquet, ou les recharges ne sont pas forcément les moins chers ! Attention également aux suppléments gratuits qui ne le sont pas. Toujours comparer, avec le produit hors promotion en rayon.