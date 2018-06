Changement de vie : un pari risqué ?

publié le 14/06/2018 à 07:00

S'expatrier, se reconvertir professionnellement, tout quitter pour l'être aimé... : l'existence n'est pas un chemin tout tracé et peut prendre un jour une direction tout à fait différente de celle dans laquelle on s'était engagé. Encore faut-il avoir le courage et la motivation pour franchir le cap et se donner les moyens de bouleverser son quotidien. Pourquoi tant de personnes rêvent-elles de changer de vie ? Comment savoir si cette envie est durable ou passagère ? Qu’est-ce qui nous retient ? Quels sont les enjeux ? De quelle façon mettre toutes les chances de son côté pour réussir cette transformation ?

- Dominique Chapot, psychothérapeute, auteur de Si on changeait ! Vaincre la force des habitudes et réinventer sa vie (Editions Ixelles)

- Christophe Fauré, psychiatre et psychothérapeute, auteur de S'aimer enfin ! (Editions Albin Michel)

