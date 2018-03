publié le 29/10/2016 à 10:30

Le changement d'heure arrive et, comme chaque année, nous gagnerons une heure de sommeil du samedi 29 octobre 2016 au dimanche 30 octobre 2016. Mais malgré les économies d'énergie, le changement d'heure continue de susciter des critiques.



En France, le dispositif existe depuis 1976 et s'est même étendu à 70 pays dans le monde, essentiellement dans les régions tempérées. Depuis 1998, les dates du passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars, et à celle d'hiver, le dernier dimanche d'octobre, sont harmonisées au sein de l'Union européenne. Trois ans après le choc pétrolier, l'idée était de réaliser des économies d'énergie en faisant coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel.

Malheureusement, cette efficacité est de plus en plus remise en cause. A l'échelle du foyer, les conséquences restent minimes. En 2014, le changement d'heure permettait d'économiser 1,70 euro chaque année.

Le changement d'heure et ses conséquences néfastes

"La littérature scientifique montre que le changementd’heure peut induire des troubles du sommeil, de la vigilance, des accidents de la route, des dépressions, des suicides, et des infarctus du myocarde", écrit vendredi l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans un communiqué.



"La transition est plus perturbante en hiver chez les couche-tôt", précise-t-il. Selon Claude Gronfier, chercheur à l’Inserm cité dans le communiqué, "changer d’heure provoque entre autres des troubles du sommeil et de l’attention. Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés et mettent environ une semaine pour s’adapter aux nouveaux horaires".



Avec une baisse de la luminosité, on estime une augmentation de 40% des accidents corporels pour les piétons principalement entre 17h et 19h. La Prévention Routière organise cette année une opération, Lumière Vision, pour lutter face à ces terribles tragédies. Les automobilistes sont donc encouragés à réaliser un diagnostic des feux avants et arrières de leur véhicule car un feu déréglé multiplie le risque des accidents par 20.



Le changement d'heure permet des économies d'énergie

Le changement d'heure permet aussi de réaliser des économies d'énergies. Mais depuis les années 70, les habitudes de consommation des Français ont changé. Alors qu'en 1990, 1.200 Gigawatts-heures étaient économisés, les économies se sont plus qu'à 440 gigawatts-heures aujourd'hui.



Même si le changement d'heure est souvent remis en question, il permet tout de même d'économiser le besoin en énergie pour 800.000 ménages. Au total, c'est 44.000 tonnes d'émissions de CO2 qui sont réduites grâce à ce changement d'heure. Même modeste, l'économie reste bel est bien présente.