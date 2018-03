publié le 26/12/2016 à 20:47

Lundi 26 novembre, le gouvernement a divulgué les chiffres du chômage pour le mois de novembre. Une baisse de 0,9%, soit 31.800 demandeurs d'emploi catégorie A en moins. Une baisse observable en France pour le troisième mois consécutif. De son côté, François Hollande a salué une baisse "de plus de 100.000" chômeurs depuis début 2016. Pourtant, même si ce chiffre est positif, pour l’économiste Marc Touati, "il ne faut pas crier victoire trop vite".



"On sait très bien à quoi est due cette baisse du chômage, elle est un petit peu artificielle", a-t-il déclaré sur RTL, faisant référence au plan de formation lancé par le gouvernement. Un plan qui propose 500.000 offres de formations aux chômeurs de la catégorie A. "Les chômeurs sont toujours là, mais comme ils sont en formation, ils ne sont plus considérés comme chômeurs" de catégorie A, a décrypté Marc Touati pour expliquer en partie, l'inversion de la courbe du chômage. En effet, sans emploi à la clef à la fin de leur formation de quelques mois, ils reviendront en catégorie A.

L'économiste, invite également à regarder les chiffres des autres catégories, B et C, qui eux ne sont pas vraiment bons. "Quand on regarde toutes les catégories, là c'est complètement différent, […] sur le mois de novembre, c'est plus 26.500 personnes", s'est-il exclamé ajoutant que les radiations de Pôle emploi continuaient aussi pour les chômeurs en fin de droit.

Enfin, il a rappelé qu'en économie, il fallait voir grand et à long terme. "On ne peut pas s'arrêter à trois, même à un an", a insisté l'économiste. Il a également donné comme exemple les chiffres du chômage chez les jeunes qui restaient encourageants, mais bien loin de certaines moyennes européennes : "On est autour des 20%, en Allemagne, on est à 7%".