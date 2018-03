Ces objets qui vont disparaître dès 2017 pour le bien de la planète

publié le 28/12/2016 à 16:10

François Hollande l'avait promis en 2012 lors de la première conférence environnementale de son quinquennat en 2012. L'année 2016 marquera la création de l'Agence française pour la biodiversité (AFB). Quarante ans après la loi de 1976 sur la protection de la nature, les députés ont voté en juin dernier pour le projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le texte d'envergure promet de secourir la biodiversité française.



Outre la création de l'AFB , présidée par Hubert Reeves, les 70 texte du projet de loi instaurent également de nombreuses mesures, qui changeront notre quotidien. Le Parlement a ainsi interdit la mise sur le marché des cotons-tiges en plastique à partir du 1er janvier 2020. Les bâtonnets font partie des objets les plus recensés sur les plages et les milieux aquatiques, comme le souligne Le Figaro Economie, ce mercredi 28 décembre 2016. Des objets de substitutions ont déjà vu le jour sur le marché. Les cotons-tiges pourront être remplacés par des sprays auriculaires ou tout simplement, des bâtonnets biodégradables qui seront à la norme à partir de 2020.

Fin des sacs plastiques et de la vaisselle jetable

En réponse à la loi sur la transition énergétique, les sacs en plastique seront définitivement abolis des caisses de supermarchés et des magasins à partir du 1er janvier 2017. Portée par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal, cette mesure est parue au journal officiel le 31 mars 2016. Elle concerne les sacs en plastique à usage unique d'épaisseur inférieur à 50 micromètres. Une partie des supermarchés et magasins avait déjà pris l'initiative de distribuer des sacs en papier. Selon le ministère de l'Écologie, 17 milliards de sacs plastiques à usage unique étaient consommés en France en 2014. Ségolène Royal a également fait voter, à l'initiative des écologistes, un texte sur l'interdiction de commercialisation de la vaisselle jetable à partir de 2020.

La loi sur la biodiversité inscrit le préjudice écologique dans le Code civil. Elle prévoit également l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles à partir de 2018 (même si des dérogations sont possibles jusqu’en 2020) et instaure des sanctions pour destruction d'espèces menacées allant jusqu'à 150 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement.



Cependant, cette loi phare du quinquennat de François Hollande a été entachée par la marche arrière du gouvernement qui abandonne la taxe sur l'huile de palme face aux pressions du lobbying de l'Indonésie, un des plus gros producteurs d'huile de palme au monde.