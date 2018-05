Casino s'engage à offrir deux ans de courses aux Restos du Coeur

publié le 16/05/2018 à 17:04

Les réseaux sociaux sont un véritable terrain de jeu pour les marques, qui soignent leur communication à coup d'offres promotionnelles. La plus classique pourrait être la suivante : "Gagnez un robot de cuisine si votre post atteint 1.000 retweets". Fatigué de voir défiler ces publicités déguisées sur Twitter, un internaute a décidé de prendre à son propre jeu une grande marque française. Le tout, pour la bonne cause.



"Combien de retweets pour un an de courses ?" a en effet demandé Damien Mescudi le 9 mai à Casino France. Après quelques jours d'attente, le géant de la distribution lui a enfin répondu : "Défi accepté".

Mais la marque a posé quelques conditions à sa générosité. Le post du jeune homme, qui se décrit dans les colonnes du Huffington Post comme un "petit influenceur", devait être retweeté 100.000 fois. "Considérez ça comme fait", a aussitôt répondu l'internaute téméraire, avant de demander à Casino, en cas de réussite, d'offrir la carte de fidélité d'un an de courses aux Restos du Cœur.

Venez, pour une fois on fait quelque chose de bien avec ce truc de "Gneugneugneu combien de RT pour une XBOX". pic.twitter.com/fU3bLlOShr — Damien Mescudi (@DamienMescudi) 15 mai 2018

Le chiffre peut faire peur. Mais les 19.000 abonnés de Damien Mescudi, portés par la bonne cause, ont vite relevé le défi. L'effet boule de neige a fait le reste. En moins de 18 heures, le message a atteint la fameuse barre des 100.000 retweets. À 14 heures mercredi, le post avait même été relayé par plus de 104.000 internautes.



"Vous l'avez fait, c'est incroyable ! [...] Merci beaucoup", s'est félicité le jeune homme, qui n'en est pas au bout de ses surprises. Impressionnée par la démarche de Damien Mescudi, la marque a décidé d'offrir aux Restos du Coeur "non pas un, mais deux ans de courses".

@Damienmescudi

Tout d’abord, bravo pour ce challenge réussi.

Nous te félicitons également pour ta démarche d’offrir ce gain aux @restosducoeur. Nous avons donc décidé d'offrir non pas 1 an mais 2 ans de courses ¿ https://t.co/jt7aFaQSRK — Casino Supermarchés (@casino_super) 16 mai 2018