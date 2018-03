publié le 30/10/2017 à 21:55





L'édito de Jacques Pradel



Une émission consacrée à ce que l’on peut appeler sans exagération « l’escroquerie du siècle ». Entre 2008 et 2009, des truands profitent de la lutte contre le dérèglement climatique pour monter "l'arnaque à la taxe carbone". Butin : Près de 2 milliards d'euros de TVA détournés sur le marché du carbone en France. C’est l’affaire qui a inspiré Olivier Marchal pour son film « Carbone » qui sort mercredi sur les écrans.

L’affaire est un véritable « hold-up du siècle », qui a touché plusieurs pays d’Europe, pour un butin total estimé à 5 milliards d’euros ! Et qui a coûté au fisc français près de 2 milliards d’euros. Depuis 2009, la France a modifié la réglementation pour rendre impossible ce genre d’opération, mais les milliards d’euros n’ont pas été récupérés et le magot attise la convoitise d’une véritable mafia, qui n’hésite pas à abattre les récalcitrants. Bilan : 4 anciens acteurs de cette escroquerie, ont été exécutés depuis 2010. Et ce n’est peut-être qu’un début!







Nos invités

Olivier Marchal, ancien inspecteur de Police, acteur, réalisateur du film "Carbone" au cinéma le 1er novembre, Aline Robert, journaliste, auteur du livre «Carbone Connexion, le casse du siècle » (Editions Max Milo / 2016), Georges Brenier, journaliste service police justice de TF1.







