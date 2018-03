Canada : les sites de rencontres font exploser le nombre de MST

publié le 29/04/2016 à 15:26

Connaissez vous le Canada ? Vous savez donc qu’il y fait très froid et qu’il vaut mieux dans cette contrée glacée sortir bien couvert. Surtout quand on se réchauffe sous la couette entre adultes consentants. Il semblerait néanmoins que nos amis Canadiens oublient ce très important détail. Car dans les provinces du Québec et de l’Alberta les autorités font face à un fléau de santé publique. Depuis 2 ans les cas d’infections sexuellement transmissibles explosent ! Syphilis et autres désagréments à l'entrejambe ont presque doublé chez les 15-24 ans. Heureusement les pouvoirs publics pensent tenir le coupable : Internet ! Selon eux le succès grandissant de Tinder et autres sites de rencontres permettraient aux jeunes de conclure un peu trop facilement avec un grand nombre de partenaires éphémères.

Une campagne pour limiter le fléau

Alors pour tenter de limiter l'épidémie de ces infections très mal placées, les services de santé du Québec lancent une campagne de sensibilisation dont le titre ne manque pas d’humour : “Trouve le tien”. Ceci afin de rappeler les endroits où l’on peut trouver des préservatifs et encourager leur utilisation. On ne le dira jamais assez, protégez vous. "Ostie d'Tabernac !"