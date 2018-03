Camille Lacourt tire sa révérence, quel avenir pour le nageur français ?

publié le 31/07/2017 à 13:01

C'est une vie loin des bassins qui attend désormais Camille Lacourt. Après avoir cueilli l'or sur un 50 m dos, le quintuple champion du monde a mis un terme à sa carrière sportive, dimanche 30 juillet, à l'issue des Championnats du monde à Budapest. "Penser que c'est fini, que c'est la dernière Marseillaise, c'est beaucoup de plaisir et énormément d'émotion", a-t-il glissé, dimanche 30 juillet. À 32 ans, l'un des tauliers de la natation française s'ouvre donc à de nouveaux horizons.



Camille Lacourt prépare sa reconversion depuis bien longtemps. "La petite mort du sportif, je sais que je ne l’aurai pas parce que je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Je vis à 100 à l’heure, je me régale", avait témoigné le nageur à La Voix du Nord en mai dernier. Alors qu'il côtoyait encore les bassins du Cercle des Nageurs de Marseille, il menait de front sa carrière sportive et sa future reconversion professionnelle.

Il y a quelques mois, le trentenaire ouvrait un restaurant et bar à cocktails à Saint-Germain-des-Prés. Une activité qui n'a visiblement pas eu d'incidence sur les performances du nageur puisqu'il s'est illustré lors de diverses compétitions et a rapidement enchaîné les médailles. Désormais en retraite, Camille Lacourt envisage d'y passer une bonne partie de son temps. Parallèlement à ce business, il envisagerait des coachings en entreprise. Pour ce faire, le néo retraité pourra compter sur les contacts et relations qu'il a acquis grâce à sa carrière de sportif de haut niveau.

Dans le casting de "Danse avec les stars"

Enfin, la "belle gueule" de la natation française n'envisage pas de s'éloigner du petit écran pour autant. D'après des informations révélées par Téléstar, le jeune homme devrait rejoindre prochainement le casting de l'émission "Danse avec les stars", sur TF1. Il fera également son apparition dans l'émission "Fort Boyard", aux côtés de l'ancien nageur français Frédérick Bousquet. Tous deux incarnent les "gardiens de la cage", des personnages dont le rôle est d'empêcher les joueurs à parvenir à leurs fins.



Si le nageur a offert son dernier tour de piste dimanche 31 juillet, son avenir semble bel et bien assuré. Aucun regret du côté de celui qui se réjouit visiblement de la nouvelle vie qui l'attend. "Il y a une chose qui ne va vraiment pas me manquer, c'est l'entraînement ! C'était un moment extraordinaire mais j'en ai ras le cul d'être dans l'eau et je suis content que ça se finisse !", a-t-il confié à L'Équipe.