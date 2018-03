Cadeaux de Noël : "La toupie fait son retour", annonce la directrice du salon Kidexpo

publié le 29/10/2017 à 19:06

Nous ne sommes qu'à la fin du mois d'octobre et pourtant, il est déjà l'heure de penser aux cadeaux de Noël pour vos enfants. C'est en tout cas l'avis d'Anne-France Mareine, à la tête du salon Kidexpo, qui ferme ses portes lundi 30 octobre Porte de Versailles à Paris. "Tous les catalogues de jouets sont sortis, c'est l'occasion de découvrir les jeux qui font le buzz". Selon elle, il est déjà temps de se "précipiter dans les magasins pour éviter les ruptures de stock et les déceptions sous le sapin".



Invitée sur RTL ce dimanche 29 octobre, Anne-France Mareine a déjà sa petite idée sur les jouets qui vont s'arracher en cette fin d'année. "Comme tous les ans, les jeux stars concernent le traditionnel revisité. On a tous joué avec de la brique Lego, et cette année les enfants continueront d'y jouer sauf qu'on y ajoutera un petit moteur", explique-t-elle.

Mais pour Anne-France Mareine, ce qui "fera le buzz dans les cours de récréation" en janvier, c'est la toupie. Elle fait "son grand retour" et s'annonce "comme un phénomène de mode", selon l'organisatrice de Kidexpo. En plus d'y jouer en direct, les enfants pourront également faire "des battles sur tablette ou téléphone", explique-t-elle. "C'est aussi un objet de collection puisque pas moins de 40 toupies différentes peuvent être accumulées", conclut Anne-France Mareine.