publié le 27/01/2017 à 09:26

Pour sauver leur dune, des habitants de Bois-Plage-en-Ré récupèrent depuis trois ans les sapins après Noël. Ils les coupent en morceaux puis installent les troncs et les branches sur le sable dans ce qu'ils appellent les "dents creuses" - ce sont des trous qui se forment dans les dunes. Les sapins servent de coupe-vent. Quand un grain de sable poussé par le vent passe près des branches, il ralentit et tombe. La dune se reconstitue.



Les dunes sont menacées sur l’île de Ré à cause de la montée de la mer, des constructions le long du littoral, mais aussi des touristes qui viennent faire du toboggan sur le sable (chaque année, ça lui fait perdre 10 centimètres). L'association "Dunes Attitudes" a eu cette idée avec l'Office national des forêts. La dune de Bois-Village fait 6 kilomètres de long. C'est la seule qui a été épargnée par la tempête Xynthia.

La Floride intéressée par la technique

Cette année, la collecte de sapins a été exceptionnelle. Pratiquement tous les arbres de Noël de l'île de Ré ont été récupérés. La mairie de la Rochelle a aussi participé. Il y a de quoi déposer beaucoup de troncs et de branches samedi 28 janvier.

Depuis trois ans, les trous ont été rebouchés. La technique fonctionne et pourrait même s'exporter. Une école de Miami, qui a vu un reportage sur Internet, a pris contact avec l'association pour prendre conseil et installer des sapins de Noël sur les dunes de Floride.