publié le 29/06/2017 à 07:30

Ce jeudi après-midi débute le brevet pour les 832.654 candidats de troisième inscrits. Cette année le diplôme national du brevet est noté sur 700 points : 400 points pour le contrôle continu et 300 points pour l'examen final qui débute ce 29 juin. Le contrôle final est composé de 3 épreuves : 1 épreuve écrite "mathématique, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, technologie"; 1 épreuve écrite "français, histoire-géographie-enseignement moral et civique" et 1 épreuve orale 10 minutes d'exposé et 5 minutes d'entretien.



"C'est un examen symbolique qui marque le passage entre le collège et le lycée", estime Audrey Akoun, thérapeute familiale. Pour elle, le brevet plonge les élèves dans la grande adolescence. "C'est un entrainement, c'est la première fois qu'ils vont se retrouver en condition d'examen, même si certains ont déjà eu des brevets blancs", souligne-t-elle. "C'est un examen où il ne faut surtout pas se mettre la pression", martèle la thérapeute familiale.

Audrey Akoun rappelle que le brevet est une vérification de toutes les notions vues en classe par les élèves. "Si on a travaillé assez régulièrement pendant l'année, ce n'est qu'une confirmation de ce que l'on sait déjà. Il n'y aura pas de mauvaises surprises".