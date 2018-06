publié le 25/06/2018 à 12:19

Le littoral français est pris d'assaut l'été et ça ne plaît pas à certains. Un collectif breton a décidé de lutter contre les résidences secondaires de la région, explique Le Figaro. Baptisé Dispac'h ("révolte", en breton), il a déjà placardé des affiches sur les volets des maisons inhabitées une grande partie de l'année. "La Bretagne n'est pas une résidence secondaire ! Villages en ruine, jeunesse en exil", peut-on lire dessus.



Comme le précise Le Figaro, Dispac'h vient de lancer une campagne contre la "spéculation immobilière" qui, selon eux, touche la Bretagne. "On veut sensibiliser à la fois les habitants et les élus à la régulation de l'immobilier secondaire", plaide son porte-parole Ewan Thébaud. Le baromètre 2017 des Notaires de l'Ouest, cité par le quotidien, confirme l'engouement pour le littoral ouest de l'Hexagone : 82% des appartements neufs vendus sont des résidences secondaires.

Le collectif se plaint notamment que "les logements sont devenus inaccessibles à celles et ceux qui ont de faibles revenus" : "Les villages ainsi vidé de leur vie plus de la moitié de l'année voient fuir les services publics et disparaître les dynamiques locales", ajoute Dispac'h au Figaro. Certaines communes bretonnes sont plus impactées que d'autres, comme Carnac, où 72,7% des habitations sont des résidences secondaires.

Son maire Olivier Lepick essaie de tempérer l'ardeur du collectif : "Les locaux sont très contents de vendre leur maison très cher aux Parisiens mais se plaignent ensuite de ne pas pouvoir se loger", résume-t-il a Figaro. S'il entend qu'il faut faire baisser le ratio, le maire de Carnac précise que "les résidents secondaires contribuent largement au bien-être économique de la commune". "Vouloir les faire repartir ou les surtaxer, c'est se tirer une balle dans le genou", conclut-il.