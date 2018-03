publié le 27/10/2016 à 11:59

Bordeaux est la ville la plus tendance au monde selon le guide de voyage Lonely Planet. "Longer les quais de la Garonne qui appartiennent aux promeneurs, flâner dans la rue Sainte-Catherine où les automobiles ne passent plus... Bordeaux cultive les vignes", raconte Pascal Praud.



Pour lui, "c'est une image, mais aussi un certain art de vivre. Le week-end commence le jeudi Place des Quinconces. La librairie Mollat est unique. Bordeaux est so chic avec ses appellations magiques. Saint-Émilion, Pomerol, Pessac-Léognan... À Bordeaux, c'est toujours hier et c'est déjà demain."

"La cité du vin inaugurée en juin dernier mélange tradition et génération 2.0, poursuit Pascal Praud. Les Bordelais paraissent riches pour être synchro avec la ville. Bordeaux a sa bourgeoisie, comme Montélimar ses nougats. L'océan n'est pas loin, la montagne est proche, Paris sera bientôt à deux heures avec le nouveau TGV. Bordeaux est tendance, même si François Mauriac ne l'est plus". "'Ce serait dommage que Bordeaux perde son maire en mai prochain !' Nicolas Sarkozy ne pense sans doute pas autrement", imagine en conclusion le journaliste.