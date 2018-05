publié le 11/05/2018 à 07:17

Comment devenir un as de l'art oratoire ? Bertrand Périer, avocat au conseil d'État qui enseigne l'éloquence en banlieue et à Sciences po, pourra l'expliquer. Il était l'invité de RTL vendredi 11 mai et répondait aux questions d'Elizabeth Martichoux.



Bertrand Périer fait parler, argumenter et débattre les jeunes qui assistent à ses cours d'éloquences. Le but : les préparer à un concours d'éloquence qui a pour ambition d'élire le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Eloquentia est une compétition inédite, alors, qui a fait l'objet d'un documentaire à succès en 2017, À voix haute, dans lequel l'avocat est un des personnages centraux.



À 44 ans, Bertrand Périer n'a pas toujours été à l'aise avec les mots. Aujourd'hui, cet ancien grand timide donne de son temps pour aider les autres à trouver leur voix.