Bernard Petit, l'ex-patron de la PJ se raconte dans un livre entre polar et témoignage

publié le 07/06/2018 à 21:11

L'ancien patron de la Police judiciaire parisienne, Bernard Petit, passe à table. Il publie Secrets de flic. Pendant 40 ans, il s'est battu contre le crime organisé, mais en février 2015 il est tombé pour une affaire de violation du secret de l'instruction. Accusation qu'il dément. Le parquet vient de demander son renvoi devant le tribunal correctionnel.



Ce livre, Bernard Petit l'a écrit d’abord pour "laver son honneur", mais aussi parce qu'il avait "besoin de raconter". Au fil des pages, l'ancien flic n'épargne personne, ni à gauche ni à droite, et cible également les réseaux sarkozystes. Toutefois, hors de question de parler d'un livre où il balance. "C'est un livre, si on prend le temps de le lire, qui est sans amertume et sans vengeance. C'est un livre qui raconte la vie d'un flic".

Entre polar et témoignage, Bernard Petit raconte d'abord son ascension dans la police, lui qui au départ ne souhaitait pas être flic et qui a fini par gravir tous les échelons, jusqu'à devenir patron du 36 quai des Orfèvres.

Dans les portraits qui lui sont consacrés, il est dépeint comme "un tueur, un homme de réseaux, voire même franc-maçon". Des qualificatifs qui n'illustrent pas la réalité pour Bernard Petit.



"Beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses fausses. Je ne crois pas être un homme de réseaux. Ça me parait une évidence. La preuve c'est que quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé j'étais tout seul et je n'ai pas eu de réseau qui est venu à mon secours", explique-t-il sur RTL.