publié le 27/09/2017 à 07:41

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a publié mardi 26 septembre une étude préoccupante sur les dangers des sticks à lèvres, un produit utilisé tout au long de l'hiver pour hydrater les lèvres sèches ou gercées. Dix références de baume à lèvres dont Labello, Yves Rocher, Avène ou encore La Roche-Posay comportent des substances toxiques telles que des perturbateurs endocriniens ou des huiles minérales cancérogènes. "Ces substances peuvent avoir un effet délétère sur l’organisme", confirme Gaëlle Landry, ingénieur et coauteur de cette étude UFC que Choisir, avant d’ajouter : "On ne cerne pas bien tout ça aujourd’hui".



"Ce sont des produits qui sont au cœur de la formule pour un stick à lèvre bien formé et pas trop cassant", explique l’auteur de l’étude de l’UFC Que Choisir. Ces substances peuvent elles nocives si elles sont ingérées et peuvent également provoquer des réactions inflammatoires. Certaines substances, telles que les huiles minérales cancérogènes, ont été retrouvées dans des concentrations bien supérieures aux normes en vigueur.

Et le prix n’est pas un gage de qualité dans tous les baumes à lèvre passés au crible par l’association UFC Que Choisir. "Le produit le moins cher de notre sélection, c’est celui qui finit en haut du classement", fait remarquer Gaëlle Landry.