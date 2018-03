publié le 29/05/2016 à 11:39

Malgré la disparition de Lazare Ponticelli en 2008, le dernier des poilus, la France et l’Allemagne se recueillent à Verdun pour commémorer la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. François Hollande et Angela Merkel ont conduit une journée complète de cérémonies d’hommage dimanche 29 mai, avec pour point d’orgue une cérémonie à l’Ossuaire de Douaumont dans l’après-midi. La journée a débuté par un premier moment de recueillement dans le cimetière des soldats allemands de Consenvoye, où 11.148 Allemands sont inhumés à 20 kilomètres de Verdun.



La chancelière et le président se sont ensuite rendus dans le centre-ville de Verdun pour un moment historique : c’est la première fois qu’un président de la République se rend dans la ville martyre depuis le général de Gaulle en 1966, et la première fois de l’histoire qu’un de gouvernement allemand s’y rend. Ils ont partagé un déjeuner de travail à la préfecture avant d’aller inaugurer le mémorial de Fleury-devant-Douaumont, entièrement rénové pour le centenaire, avant une cérémonie devant les 16.142 tombes de cette nécropole qui domine le champ de bataille.

L'ossuaire et la nécropole de #Douaumont , épicentres des commémorations du centenaire #Verdun2016 pic.twitter.com/KUFyAHsoUy — Samuel Goldschmidt (@rtlgrandest) 29 mai 2016

#Verdun2016 Angela Merkel et François Hollande feront face aux 16142 tombes de la nécropole de #Douaumont pic.twitter.com/ulIt4Hu6SX — Samuel Goldschmidt (@rtlgrandest) 29 mai 2016