publié le 19/06/2018 à 17:55

Les élèves de STMG n'ont pas de fait de pause aujourd'hui. Après l'Histoire-géographie le matin, les candidats au bac technologique ont planché sur l'épreuve de mathématiques, mardi 19 juin dans l'après-midi.



L'épreuve, coefficient 3, se compose de 4 exercices à résoudre en 3 heures. Le premier, noté sur quatre points, était un exercice de probabilité. Le suivant, lui noté sur six points, demandaient aux élèves de répondre à des questions en faisant appel à leurs connaissances de cours. Un troisième exercice sur quatre points avait trait aux statistiques et à l’ajustement affine. Enfin, un dernier exercice sur six points, traitait d’algorithmique. L'intégralité du sujet est à consulter ici.

L'épreuve s'est terminée à 17 heures. Avec RTL et digiSchool, vous pouvez consulter la correction complète de l'épreuve.

Exercice 1 (4 points)

1. Retrouvez le schéma corrigé de l’exercice 1 sur le corrigé intégral.

2. “L’INE est celui d’un étudiant inscrit dans un établissement d’Ile-de-France autre qu’université”.

3. P(B) = (0,51 x 0,26) + (0,74 x 0,62) = 0,5914

4. L’affirmation est vraie.

Exercice 2 (6 points)

1. Réponse C

2. Réponse D

3. (I) Réponse D

(II) Réponse A

4. (I) Réponse C

(II) Réponse C

Exercice 3 (4 points)

1. Il fallait utiliser ici sa calculatrice pour réaliser la méthode des moindres carrés.

2. Retrouvez le schéma de corrigé de l’exercice 3 en annexe sur le corrigé intégral.

3. F(25) = 81, l’objectif est donc atteint.



Toutes vos réponses sont-elles justes ? Découvrez l’intégralité du corrigé grâce à digiSchool.