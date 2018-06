Bac 2018 : découvrez les sujets de littérature

publié le 21/06/2018 à 11:28

Les lycéens de série littéraire passent, jeudi 21 juin, l'épreuve de littérature. Cette épreuve se différencie de l'épreuve de français, passée en classe de première, qui comprenait deux parties : écrite et orale.



L'examen est un vrai défi car celui-ci ne dure que deux heures (8h-10h), soit deux fois moins longtemps que la philosophie ou l'histoire-géographie. Il ne faut donc pas se disperser.

Dotée d'un coefficient 4, l'épreuve requiert un raisonnement structuré, une problématique, comme dans une dissertation.

Prochaine étape pour les terminales : mathématiques et la deuxième langue vivante, le vendredi 22 juin. Les terminales L finissent les épreuves de bac lundi 25 juin.





Voici les sujets de l'épreuve de littérature du bac 2018.



Question 1 (8 points)



Un critique déclare qu’à la fin des Faux-monnayeurs "tout rentre dans l’ordre". Qu’en pensez-vous ? Vous fonderez votre réponse sur votre connaissance du roman Les Faux-monnayeurs et du Journal des Faux-monnayeurs.



Question 2 (12 points)



André Gide avait d’abord envisagé d’inscrire les réflexions d’Edouard sur le roman dans un

premier chapitre pouvant servir de préface. Il y a pourtant renoncé. Selon vous, pourquoi ?

Vous fonderez votre réponse sur votre connaissance du roman Les Faux-monnayeurs et du

Journal des Faux-monnayeurs.



