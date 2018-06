publié le 20/06/2018 à 16:35

Après la philosophie et l'Histoire-géographie, les 753.148 candidats de cette édition 2018 ont planché pendant trois heures sur l'épreuve concernant leur première langue vivante, mercredi 20 juin.



Cette épreuve comporte deux parties, une partie de compréhension écrite notée sur 10 points, et l'autre d'expression écrite, également notée sur 10 points. La première partie s'articule autour d'un ou plusieurs textes. Ceux-ci sont choisis sont en lien avec une ou plusieurs notions présentes au programme : "Lieux et formes du pouvoir", "Espaces et échanges", "Mythes et héros", et "L'idée de progrès".

Lors de la seconde partie, les candidats doivent rédiger un ou plusieurs textes, tous les sujets se rapportant aux documents présentés dans la première phase de l'épreuve.

Séries générales: "L'idée de progrès"

Cette année, les élèves de filières générales se sont penchés sur trois documents sur le thème "L'idée de progrès". Le premier document est un extrait du livre John Henry Days (2001) de Colson Whitehead. Le deuxième document est l'image d'un ticket de train de la Canadian Pacific datant de 1955. Enfin, le dernier document est un article du Chicago Tribune, intitulé "California firm Hyperloop to test engine in southern Nevada".



Dans la deuxième partie, les élèves ont eu le choix entre deux sujets de composition :



1. Do you think that technical progress necessarily implies forgetting the past?



2. Write Elon Musk’s inauguration speech for the Hyperloop in 2020, in which

he reminds the audience of the evolution of transport and explains his vision

of the future.



Pour les élèves de série L en spécialité Langue vivante approfondie, les élèves devaient traiter deux sujets :



1. Ken / Clara Jones, a collector, is asked to write an editorial for the magazine

Collector’s Monthly. Write his / her article entitled “Celebrating things of the

past”.



2. Discuss the following statement by Elisha Cooper, an American writer and

children’s books author: “A train is a small world moving through a larger world”.

Séries technologiques : "Espace et échanges"

Les élèves de filière technologique ont travaillé sur deux documents sur le thème "Espace et échanges". Le premier est un article de Samantha Schmidt dans le Washington Post, intitulé "Star Wars actor Diego Luna did not hide his Mexican accent — and Latinos heard it loud". Le deuxième est un extrait du livre Americanah (2013) de Chimamanda Ngozi Adichie.



Les élèves ont pu composer sur un des deux sujets au choix :



1. You are Ryan or Victoria, preparing an article to be published on your school website

for “World Languages Day.” You have met Maureen Kenyon, an international

reporter who speaks 9 languages. She has told you about her motivations for

learning languages, the obstacles she met, the situations in which she uses different

languages, etc. Write your article about her.



2. You are a journalist called Amelia or Justin. You interview one of the following actors

or actresses. You ask him/ her about his/her motivation, efforts, doubts and possible

consequences on his/her life. Write the conversation.