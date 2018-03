publié le 28/09/2016 à 22:50

Grâce à une technique controversée, des scientifiques sont parvenus à faire naître un bébé issu de trois parents différents. L’opération a eu lieu au Mexique pour permettre à la mère, touchée par une maladie génétique, de ne pas la transmettre à son enfant. "C’est une première mondiale allant jusqu’à la naissance. En revanche, la technique, on en parle depuis vingt ans, replace Axel Kahn. À vrai dire, depuis le clonage de la pétulante brebis Dolly. On s’y attendait. Plusieurs autorisations ont été données pour des dossiers de même ordre en Grande-Bretagne."



Cette opération est-elle sans risque pour l’enfant ? "On ne peut pas dire qu’il n’y a aucun risque à 100%, répond le médecin généticien. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a très bonne expérience de cette technique chez les animaux. Ce n’est pas du clonage, mais une partie de la technique est identique." Axel Kahn insiste sur le fait qu’il s’agit "bien d’une reproduction sexuée habituelle, il y a bien un papa et une maman. Une pathologie qui affecte l’embryon a été soignée par une thérapie cellulaire. C’est plus une thérapie cellulaire qu’une manipulation génétique."

Pour le moment, "aucun dossier n’a été déposé en France" pour une opération du même type. "Si un dossier était déposé et si j’étais membre d’une commission d’éthique, mon avis serait favorable", précise Axel Kahn.