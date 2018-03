15% de Français ne considèrent pas la bisexualité comme une réelle orientation sexuelle . Incomprise, sujette aux idées reçues voire aux préjugés , l'attirance à la fois pour les hommes et pour les femmes interroge . Cependant, de plus en plus de personnes revendiquent leur bisexualité. Est-ce un effet de mode ? Le désir et les pratiques intimes sont-ils à dissocier de l’ identité sexuelle ? Fantasmer sur une personne du même sexe alors que l'on est hétérosexuel(le) ou sur le sexe opposé alors que l'on est homosexuel(le) est-il le signe d'une bisexualité ?

Avons-nous tous une part de bisexualité ?

Chez les moins de 25 ans, une fille sur 4 et un garçon sur 10 auraient déjà été attirés par une personne du même sexe… To bi or not no bi dans On est fait pour s'entendre !

