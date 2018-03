Avant et après Guy Georges: témoignage.

publié le 26/03/2018 à 11:24

L'édito de Jacques Pradel

Retour sur l’itinéraire sanglant de l’un des pires tueurs en série français : Guy George. Entre 1991 et 1997, il a violé, tué 7 jeunes femmes choisies au hasard, sur un simple regard. Malgré son procès et sa condamnation à perpétuité, ces crimes en série constituent encore aujourd’hui une véritable énigme. Qu’est-ce qui a poussé Guy George à tuer ces innocentes jeunes femmes ? Pourquoi a-t-il multiplié ses agressions ? Pourquoi a-t-il recommencé encore et encore ? Pour Jean-Pierre Escarfail, le père de Pascale, la première victime du tueur, il y a un avant et un après. Il est l’invité de l’heure ducrime à l’occasion de la publication de son livre « Assassinée, tu vis dans l’éternité ».





Assassinée, tu vis dans l'Eternité

Nos invités

Jean-Pierre Escarfail, le père de Pascale Escarfail première victime de Guy Georges assassinée en janvier 1991. il signe un essai intitulé « Assassinée, tu vis dans l’éternité » qui vient de paraitre aux éditions Michel De Maule.