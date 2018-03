publié le 29/04/2016 à 16:19

C'était en 1906. Tandis que le vingtième siècle, époque riche en inventions, ouvrait les yeux, l'inventeur français Alfred Faucher déposait un brevet concernant un "miroir avertisseur pour automobiles". Il faudra attendre 1949 pour que le rétroviseur soit breveté par son successeur Pierre Stehle. Depuis, cet équipement habille systématiquement les véhicules, afin d'assurer la sécurité du conducteur. Mais le rétroviseur pourrait bientôt disparaître. En effet, la réglementation européenne négociée au niveau de la Commission Économique des Nations Unies (CEE-ONU), autorisera les constructeurs dès 2018, à supprimer les rétroviseurs, remplacés par des caméras.



Ces nouveaux dispositifs donneront une meilleure vision au conducteur, notamment la nuit et quand la pluie ou la buée sur la vitre empêchent aujourd'hui de bien voir à l'extérieur. "En cas de soleil couchant, l'automobiliste verra beaucoup mieux avec une image prise par une caméra qu'avec un rétroviseur", explique Guillaume Devauchelle, directeur de l'Innovation et du développement scientifique du Groupe Valeo, cité par BFMTV.

Une aérodynamique améliorée du véhicule

De plus, l'aérodynamique du véhicule sera également améliorée, permettant une baisse de consommation du carburant. Un fait qui devrait enchanter plus d'une personne. "Les rétroviseurs génèrent des bruits parasites. Les retirer, c'est une économie d'énergie, mais aussi une baisse du bruit", poursuit Guillaume Devauchelle. Un avantage non négligeable car aujourd'hui, les voitures participent de manière conséquente au bruit des grandes villes.

Le directeur du groupe Valeo affirme qu'il sera possible d'utiliser la réalité augmentée, comme par exemple, entourer un danger en rouge. L'équipementier automobile commercialise ces caméras, mais travaille aussi sur l'interface homme-machine dans l'habitacle. Les images fournies par toutes les caméras seront transmises en direct sur un écran.

Le coupé Volkswagen XL1, sans rétroviseurs Crédit : STR / AFP

Dans quelques années, le conducteur ne saura plus ce qu'est un angle mort, il ne regardera qu'à un seul endroit, et donc plus besoin de tourner la tête par précaution, avant de changer de file. Le Groupe Valeo travaille donc sur le meilleur endroit où placer les images sur la console centrale, afin que l'automobiliste puisse s'y habituer le plus rapidement possible. Le rétroviseur intérieur devrait en revanche perdurer au-delà de 2018.



Deux ans à attendre, mais en réalité, un modèle de série a déjà échangé ses rétroviseurs contre des caméras : la Volkswagen XL1. Mais ce coupé au look futuriste n'a été produit qu'à quelques exemplaires. Le constructeur automobile allemand BMW a également fait l'expérience, avec une voiture de démonstration présentée au salon d'électronique grand public CES de Las Vegas.