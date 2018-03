Audrey Pulvar : "Je n'ai pas la prétention de remplacer Nicolas Hulot"

publié le 29/06/2017 à 19:11

Fin de carrière pour Audrey Pulvar ? Selon la principale intéressée, c'est un non catégorique. Pourtant, la journaliste a été nommée mercredi 28 juin à la tête de la fondation Nicolas Hulot, dorénavant appelée Fondation pour la nature et l'homme. Audrey Pulvar remplace ainsi l'ancien présentateur de TF1, nommé ministre de la Transition écologique et solidaire dans le gouvernement d'Édouard Philippe.



Celle qui a déjà un CV bien rempli refuse de "remplacer" Nicolas Hulot. "Je n'ai pas cette prétention, je préfère lui succéder. Le remplacer à la tête de sa fondation c'est quasiment mission impossible", lance-t-elle directement au micro de RTL. Une chose est sûre, cette nouvelle vie professionnelle marque "une autre étape" dans la vie de cette journaliste reconnue. "C'est une autre étape dans ma vie, cela ne veut pas dire que j'arrête le journalisme", explique-t-elle alors qu'elle a été critiquée, et même écartée de CNews, lors de l'élection présidentielle. "Ce qui s'est passé pendant l'entre-deux-tours était une péripétie de plus, mais cela n'a pas été décisif", assure Audrey Pulvar.

Mais cette nouvelle route professionnelle ne marque pas (encore) la fin de son passage sur CNews. "Je continue à travailler, je n'ai pas annoncé mon départ. J'ai discuté avec la direction, il se trouve que je pars dans deux jours avec Action contre la faim, cela nous laisse le temps de la réflexion", glisse-t-elle affirmant ne pas avoir "l'intention de quitter" la chaîné à l'heure actuelle.