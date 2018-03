Audrey Akoun : "On n'est pas la même maman à 20 ans qu'à 45 ans"

publié le 30/09/2016 à 07:58

Parmi les près de 800.000 bébés nés en France en 2015, un sur vingt avait une mère âgée de 40 ans ou plus, comme en 1948, montre une étude de l'Insee publiée jeudi 29 septembre. L'an dernier, 799.000 bébés sont nés en France, 20.000 (2,4%) de moins qu'en 2014, a précisé l'Insee, affinant ses chiffres publiés en janvier. La part des maternités tardives avait décru depuis l'après-guerre, jusqu'en 1981 où seulement 1,1% des nouveau-nés avaient une mère de 40 ans ou plus. Avec la hausse qui a suivi, la part de ces naissances a retrouvé en 2015 son niveau de 1948 (5,1%).



Il faut toutefois relativiser sur cette évolution selon Audrey Akoun, une thérapeute familiale cognitivo comportementaliste."On est pas la même maman à 20 ans qu'à 30, qu'à 40 ou qu'à 45 ans", poursuit-elle. "On a peut-être un peu moins la pêche", reconnaît la thérapeute. Mais elle fait remarquer les mamans plus âgées ont aussi des atouts pour elles : plus de maturité ou encore moins de tracas professionnels étant donné l'avancement de leur carrière.