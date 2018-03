Auchan : El Khomri promet de veiller à la protection des femmes enceintes

publié le 31/12/2016 à 05:32

La jeune femme qui a fait une fausse couche sur son lieu de travail dans un supermarché Auchan City de Tourcoing, dans le Nord a demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. Elle explique que ses responsables ont refusé qu'elle prenne une pause plusieurs fois, et ce alors qu'elle était enceinte de trois mois et en proie à de violents maux de ventre. La caissière avait perdu son enfant dans les toilettes du magasin et avait été évacuée par les pompiers. Un drame qui a provoqué colère et consternation. Vendredi 30 décembre, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a réagi et a expliqué qu'une réunion du Comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise (CHSCT) s'était tenue jeudi "à la demande de l'inspection du travail".



Dans son communiqué, elle indique qu'une nouvelle réunion se tiendra dans les jours prochains, sans la présence de l'employeur et après audition de la jeune femme, qui était en contrat de professionnalisation comme caissière dans le magasin. "L’enquête du CHSCT se poursuit afin de déterminer avec précision le déroulement des faits et les possibles dysfonctionnements qui ont conduit à ce drame personnel", ajoute Myriam El Khomri, qui a réaffirmé notamment sa détermination à faire respecter les règles de sécurité au travail.



#Auchan Un CHSCT s'est tenu hier à la demande de l’inspection du travail pour que toute la lumière soit faite sur cet événement dramatique ½ — Myriam El Khomri (@MyriamElKhomri) 30 décembre 2016

"Ma première pensée va évidemment à la salariée, qui a vécu un drame personnel. J’attache une importance capitale au strict respect des règles en matière de conditions de travail, de sécurité au travail et plus spécifiquement à la protection des femmes enceintes. Je veillerai à ce que ces règles et obligations soient scrupuleusement respectées car il s’agit d’abord du respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique des personnes en toutes circonstances et donc sur le lieu de travail", a-t-elle affirmé.

#Auchan Je veillerai au respect des règles sur les conditions de travail et la protection des femmes enceintes 2/2 https://t.co/XINDEV7D7x — Myriam El Khomri (@MyriamElKhomri) 30 décembre 2016