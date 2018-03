publié le 31/05/2016 à 10:01

Il était suspecté depuis fin 2015, d'être l'homme qui a fourni des armes à Amedy Coulibaly, le terroriste qui tua une policière municipale à Montrouge (Hauts-de-Seine) et qui abattit quatre personnes dans une prise d'otages à l'Hyper Cacher porte de Vincennes en janvier 2015. Ce mardi 31 mai, BFMTV révèle que Claude Hermant serait celui qui a fourni au jihadiste quatre pistolets semi-automatique Tokarev et deux fusils d'assaut Kalachnikov. Ces armes auraient été retrouvées dans l'épicerie et dans une planque de Coulibaly, tombé sous les balles du Reid et de la BRI dans un face-à-face violent le 9 janvier 2015.



Claude Hermant, 52 ans, est une figure de l'extrême droite lilloise. Interrogé par l'antiterrorisme après son interpellation le 15 décembre dernier, l'individu - qui était déjà emprisonné dans une affaire de trafic d'armes - avait assuré que son rôle consistait à acheter des dizaines d'armes pour les revendre à un unique acheteur nommé Samyr. Ce marché était, selon lui, supervisé et autorisé par la gendarmerie, car lui-même était indicateur pour la section de recherches de Lille (Nord).



Des informations classées secret-défense

Selon BFMTV, un adjudant-chef aurait reconnu que Claude Hermant était bien l'une de ses sources. Aurore Hermant, l'épouse du suspect, fut interpellée en même temps que lui. Aux enquêteurs, elle déclara que "les gendarmes n'ont pas fait leur boulot", accréditant la thèse selon laquelle les forces de l'ordre ont laissé des armes de guerre infiltrer les réseaux de Claude Hermant et atterrir entre les mains d'un terroriste.

Aucune information n'a filtré à propos de ce que savaient les gendarmes lillois sur les "clients" de Claude Hermant ou sur les projets d'Amedy Coulibaly, l'homme qui se revendiqua du groupe État islamique et qui passa à l'action en se synchronisant avec les frères Chérif et Saïd Kouachi, les terroristes qui prirent d'assaut la rédaction de Charlie Hebdo. Certaines informations sur les enquêtes autour des attentats de janvier 2015 sont classées secret-défense.