publié le 26/04/2016 à 11:27

Le réseau qui a commis les attentats de Paris et Bruxelles est "en voie d'être anéanti", avait déclaré François Hollande au lendemain des attentats en Belgique. Les enquêteurs sont pourtant en train d'analyser des transferts de sommes d'argent et un grand volume de données, en grande partie cryptées, extraits des téléphones provenant de deux pseudo-migrants arrêtés en décembre en Autriche sous de fausses identités.





Aujourd'hui incarcérés, l'Algérien Adel Haddadi et le Pakistanais Muhammad Usman, membres de Daesh, sont fortement soupçonnés de faire partie d'un quatrième commando qui devait frapper Paris le 13 novembre. Pour des raisons encore troubles, les deux hommes, arrivés sur l'île de Leros, en Grèce, le 3 octobre, parmi un groupe de 199 migrants dans lequel s'étaient glissés les deux kamikazes irakiens du Stade de France, n'avaient pas rejoint la France. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Les premiers résultats des enquêteurs laisse penser que le réseau est bien plus important : d'autres commandos terroristes pourraient se trouver dans la nature.

Des données partiellement cryptées

Les policiers s'intéressent donc à plusieurs transferts d'argent, recueillis par des complices présumés du commando de Salzbourg. Des réfugiés qui auraient aidé les terroristes dans leurs actions. Deux virements intriguent particulièrement les enquêteurs, provenant de deux personnes différentes en France, peu après les attentats de Paris. Une autre somme d'argent est également envoyée par un mystérieux individu, basé à Bruxelles. Alors, à qui ces virements étaient-ils destinés précisément et surtout pour quoi faire ? Devait-il alimenter la cellule autrichienne ou servir à d'autres groupes terroristes encore dans la nature en Europe, prêts à passer à l'action ?

Pour répondre à ces questions, les policiers sont également toujours en train d'analyser le contenu de plusieurs cartes SIM appartenant au commando autrichien. À l'intérieur, des dizaines de numéros français, italiens, ou belges, des données partiellement cryptées et jugées très importantes par les enquêteurs. Des noms, qui pourraient correspondre à des membres de l'Etat Islamique, qui ont profité du flux des migrants, pour rejoindre l'Europe et préparer de nouveaux attentats.